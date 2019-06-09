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    Тим: Горжусь, что дал себе уже два шанса выиграть турнир «Большого шлема»

    Ролан Гаррос Рафаэль Надаль ATP
    Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос» — 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.

    Доминик Тим
    Доминик Тим

    «Я играл так, как должен был играть, во втором сете, в третьей партии я стал играть хуже, и Рафа воспользовался этим, пошёл в наступление, от чего мне стало ещё труднее.

    Рафа показал невероятную игру. Должна быть причина, по которой он выиграл 18 турниров "Большого шлема", и, мне кажется, сегодня я понял почему.

    Я потерпел неудачу, но осталась мечта выиграть этот турнир и собрать "Большой шлем". Очень жаль, что я проиграл здесь второй финал подряд, упустил второй шанс выиграть "Ролан Гаррос".

    Но я также проиграл первые два финала "Мастерсов". Горжусь, что дал себе уже два шанса выиграть мэйджор. Знаю, что я на правильном пути и должен продолжать в том же духе.

    Вчера была одна из самых важных побед в моей карьере, я победил легенду нашего спорта. Через 24 часа мне пришлось встретиться с другой легендой, в этом и заключается главная сложность на пути к победе в турнире "Большого шлема".

    Победа над Новаком в двухдневном матче, конечно, не прошла бесследно. Но сегодня был финал "Большого шлема", так что я не чувствовал усталости ни физически, ни умственно», — приводит слова Тима «Чемпионат». 0

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