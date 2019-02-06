Гаспарян и Касаткина уступили в парном матче Кубка Федерации

Дарья Касаткина
instagram.com/kasatkina
Российские теннисистки в трёх сетах уступили представительницам Польши Иге Свёнтек и Алиции Росольской — 0:6, 6:3, 3:6.
Гаспарян и Касаткина трижды подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 7. На счету полек два эйса, одна ошибка на подаче и 6 реализованных брейков.
В одиночных встречах Наталья Вихлянцева в двух сетах разгромила польку Игу Свёнтек со счётом 6:0, 6:2, а Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла Магду Линетт — 6:4, 6:3.
Сборная России одержала победу над командой Польши со счётом 2-1.
В подгруппе А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации сборной России предстоит встретится также с командой Дании. Матч состоится 7 февраля. 0