Australian Open. Медведев сыграет в четвертом круге, Серена Уильямс отдала лишь три гейма

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В субботу, 19 января, на Открытом чемпионате Австралии пройдут заключительные матчи третьего круга в мужском и женском одиночных разрядах.

Мужчины

Даниил Медведев (Россия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В поединке третьего раунда 15-й номер посева одержал уверенную победу над бельгийцем Давидом Гоффеном со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа и 3 минуты. На счету россиянина 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-поинтов из 11. В активе Гоффена 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-поинта из 4.

За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с сербом Новаком Джоковичем или канадцем Денисом Шаповаловым.

Кеи Нисикори (Япония) — Жоау Соуза (Португалия) — 7:6 (8:6), 6:1, 6:2

Японский теннисист Кеи Нисикори, вышел в четвертый круг, победив португальца Жоау Соузу – 7:6 (8:6), 6:1, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 2 часа и 4 минуты. На счету Нисикори 3 подачи навылет, 3 двойных ошибки и 5 брейк-поинтов из 7. На счету Соузы 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк-поинт из 2.

Следующим соперником японца станет испанец Пабло Карреньо-Буста.

Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:2, 6:4, 2:6, 6:4

Испанец Пабло Карреньо-Буста нанес поражение итальянцу Фабио Фоньини со счетом 6:2, 6:4, 2:6, 6:4.

Испанец выполнил 10 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-поинтов из 17. На счету его соперника 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 6 брейков.

Далее Карреньо-Бусту ждет встреча с японцем Кеи Нисикори.

Милош Раонич (Канада) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:4, 6:4, 7:6 (8:6)

Канадский теннисист Милош Раонич за два часа разобрался с французом Пьером-Югом Эрбером — 6:4, 6:4, 7:6 (8:6).

Раонич выполнил 23 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 4, отдав сопернику всего одну свою подачу.

Следующим соперником Раонича станет Александр Зверев из Германии или австралиец Алекс Болт.

Женщины

Серена Уильямс (США) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 6:1

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертый круг Australian Open.

В поединке третьего раунда 16-я ракетка соревнований разгромила 18-летнюю украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 5 минут. На счету Серены 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейк-поинтов из 12. Ястремская отметилась 2 эйсами и 8 двойными ошибками.

За право выйти в четвертьфинал Уильямс поспорит со своей сестрой Винус Уильямс или румынкой Симонов Халеп.

Элина Свитолина (Украина) — Чжан Шуай (Китай) — 4:6, 6:4, 7:5

Украинка Элина Свитолина продолжает борьбу на Открытом чемпионате Австралии.

В поединке третьего раунда шестая ракетка турнира одолела китаянку Чжан Шуай — 4:6, 6:4, 7:5. В третьем сете украинка отыгралась со счета 0:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 54 минуты. На счету Элины 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-поинтов из 15. В активе ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейк-поинтов из 11.

Следующей соперницей Свитолиной станет американка Мэдисон Киз.

Наоми Осака (Япония) — Се Шувэй (Тайвань) — 5:7, 6:4, 6:1

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвертым номером, вышла в четвертый круг.

В матче третьего раунда она обыграла представительницу Тайваня Се Шувэй — 5:7, 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила два часа. На счету Осаки 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 7 брейк-поинтов из 11. Шувэй не выполнила ни одного эйса, допустила 6 двойных ошибок и записала в свой актив 4 брейк-поинта из 15.

За выход в четвертьфинал Осака поспорит с Анастасией Севастовой из Латвии.

Анастасия Севастова (Латвия) — Ван Цян (Китай) — 6:3, 6:3

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в третьем круге обыграла представительницу Китая Ван Цян — 6:3, 6:3.

На счету Севастовой 2 подачи навылет и 4 брейк-поинта из 12. В активе китаянки 4 эйса и 1 брейк-поинт из 1.

За выход в четвертьфинал турнира Севастова поспорит с японкой Наоми Осакой.

Мэдисон Киз (США) — Элизе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:2

Американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В матче третьего раунда 17-я ракетка соревнований обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Киз шесть раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 7. На счету Мертенс 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Следующей соперницей Киз станет украинка Элина Свитолина. 0