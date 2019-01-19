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    Australian Open. Медведев сыграет в четвертом круге, Серена Уильямс отдала лишь три гейма

    Результаты матчей шестого соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии по теннису

    Australian Open ATP WTA Даниил Медведев Кеи Нисикори Серена Уильямс Элина Свитолина Наоми Осака Милош Раонич Фабио Фоньини Мэдисон Киз
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    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    В субботу, 19 января, на Открытом чемпионате Австралии пройдут заключительные матчи третьего круга в мужском и женском одиночных разрядах.
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    Мужчины

    Даниил Медведев (Россия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3

    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    В поединке третьего раунда 15-й номер посева одержал уверенную победу над бельгийцем Давидом Гоффеном со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:3.

    Продолжительность матча составила 2 часа и 3 минуты. На счету россиянина 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-поинтов из 11. В активе Гоффена 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-поинта из 4.

    За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с сербом Новаком Джоковичем или канадцем Денисом Шаповаловым.

    Кеи Нисикори (Япония) — Жоау Соуза (Португалия) — 7:6 (8:6), 6:1, 6:2

    Японский теннисист Кеи Нисикори, вышел в четвертый круг, победив португальца Жоау Соузу – 7:6 (8:6), 6:1, 6:2.

    Продолжительность противостояния составила 2 часа и 4 минуты. На счету Нисикори 3 подачи навылет, 3 двойных ошибки и 5 брейк-поинтов из 7. На счету Соузы 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк-поинт из 2.

    Следующим соперником японца станет испанец Пабло Карреньо-Буста.

    Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:2, 6:4, 2:6, 6:4

    Испанец Пабло Карреньо-Буста нанес поражение итальянцу Фабио Фоньини со счетом 6:2, 6:4, 2:6, 6:4.

    Испанец выполнил 10 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-поинтов из 17. На счету его соперника 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 6 брейков.

    Далее Карреньо-Бусту ждет встреча с японцем Кеи Нисикори.

    Милош Раонич (Канада) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:4, 6:4, 7:6 (8:6)

    Канадский теннисист Милош Раонич за два часа разобрался с французом Пьером-Югом Эрбером — 6:4, 6:4, 7:6 (8:6).

    Раонич выполнил 23 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 4, отдав сопернику всего одну свою подачу.

    Следующим соперником Раонича станет Александр Зверев из Германии или австралиец Алекс Болт.

    Женщины

    Серена Уильямс (США) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 6:1

    Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертый круг Australian Open.

    В поединке третьего раунда 16-я ракетка соревнований разгромила 18-летнюю украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 6:1.

    Продолжительность противостояния составила 1 час и 5 минут. На счету Серены 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейк-поинтов из 12. Ястремская отметилась 2 эйсами и 8 двойными ошибками.

    За право выйти в четвертьфинал Уильямс поспорит со своей сестрой Винус Уильямс или румынкой Симонов Халеп.

    Элина Свитолина (Украина) — Чжан Шуай (Китай) — 4:6, 6:4, 7:5

    Украинка Элина Свитолина продолжает борьбу на Открытом чемпионате Австралии.

    В поединке третьего раунда шестая ракетка турнира одолела китаянку Чжан Шуай — 4:6, 6:4, 7:5. В третьем сете украинка отыгралась со счета 0:3.

    Продолжительность встречи составила 2 часа и 54 минуты. На счету Элины 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-поинтов из 15. В активе ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейк-поинтов из 11.

    Следующей соперницей Свитолиной станет американка Мэдисон Киз.

    Наоми Осака (Япония) — Се Шувэй (Тайвань) — 5:7, 6:4, 6:1

    Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвертым номером, вышла в четвертый круг.

    В матче третьего раунда она обыграла представительницу Тайваня Се Шувэй — 5:7, 6:4, 6:1.

    Продолжительность встречи составила два часа. На счету Осаки 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 7 брейк-поинтов из 11. Шувэй не выполнила ни одного эйса, допустила 6 двойных ошибок и записала в свой актив 4 брейк-поинта из 15.

    За выход в четвертьфинал Осака поспорит с Анастасией Севастовой из Латвии.

    Анастасия Севастова (Латвия) — Ван Цян (Китай) — 6:3, 6:3

    Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в третьем круге обыграла представительницу Китая Ван Цян — 6:3, 6:3.

    На счету Севастовой 2 подачи навылет и 4 брейк-поинта из 12. В активе китаянки 4 эйса и 1 брейк-поинт из 1.

    За выход в четвертьфинал турнира Севастова поспорит с японкой Наоми Осакой.

    Мэдисон Киз (США) — Элизе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:2

    Американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    В матче третьего раунда 17-я ракетка соревнований обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:3, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Киз шесть раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 7. На счету Мертенс 2 двойные ошибки и 1 брейк.

    Следующей соперницей Киз станет украинка Элина Свитолина. 0

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