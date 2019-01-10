Касаткина встретится с Бачински, Павлюченкова — с Пуиг на Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

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Первая ракетка мира румынка Симона Халеп сыграет с эстонкой Кайей Канепи, действующая чемпионка датчанка Каролина Возняцки — с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, немка Анжелик Кербер — со словенкой Полоной Херцог, японка Наоми Осака — с полькой Магдой Линетт.

Россиянка Дарья Касаткина встретится со швейцаркой Тимей Бачински, Мария Шарапова и Маргарита Гаспарян — с победительницей квалификации, Евгения Родина — с чешкой Маркетой Вондроушовой, Анастасия Павлюченкова — с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико, Анастасия Потапова — с француженкой Полин Пармантье, Анна Блинкова — с чешкой Кристиной Плишковой, Екатерина Александрова — с украинкой Лесей Цуренко, Екатерина Макарова — с британкой Кэйти Бултер.

С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться здесь. 0