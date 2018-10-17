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    Определились все участницы Итогового турнира WTA

    Финал тура WTA WTA Каролина Плишкова Каролин Возняцки Симона Халеп Анжелик Кербер Слоан Стивенс Элина Свитолина Наоми Осака Петра Квитова Дарья Касаткина
    Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала последней, восьмой, участницей итогового турнира WTA, который пройдёт в Сингапуре с 21 по 28 октября.

    Каролина Плишкова
    Каролина Плишкова
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    Плишкова автоматически получила путёвку на турнир после того, как представительница Нидерландов Кики Бертенс уступила во втором круге ВТБ Кубка Кремля белоруске Александре Саснович (3:6, 6:4, 3:6).

    Также в итоговом турнире в Сингапуре участие примут Симона Халеп (Румыния), Анжелика Кербер (Германия), Каролин Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Румыния), Слоан Стивенс (США) и Элина Свитолина (Украина).

    Бертенс станет первой запасной на случай снятия с итогового турнира WTA кого-либо из участниц. 0

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