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    Хачанов: Непростой матч для второго круга

    Кубок Кремля Карен Хачанов ATP
    Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу во втором круге ВТБ Кубка Кремля над чехом Лукашем Росолом (6:4, 7:5).

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    «Непростой матч для второго круга. Он [Лукаш Росол] не играл сейчас какое-то время, опустился. В любом случае, он игрок, который долгое время в топ-30, топ-40 стоял. И вообще у него игра не очень приятная, он играет очень быстро.

    Я думаю, что играть в зале ему очень подходит, потому что мяч не скачет. Я рад, что в двух сетах получилось в итоге выиграть, и надеюсь, что следующие матчи будут ещё лучше.

    Конечно, приятно начинать со второго круга, и ты сразу выходишь из игры в четвертьфинал. Но такие же плюсы есть у тех игроков, которые всегда играют квал. Это многие знают, что на самом деле часто бывает, что играют квал, в итоге проходят, пробиваются далеко в сетке.

    Однозначно всегда приятно играть дома. Особенно, когда публика приходит, надеюсь, что с каждым разом всё больше и больше будет. Конечно, добавляет какой-то экстра мотивации, энергии, которую ты не ощущаешь заграницей, в любом случае никто не поддерживает так, как дома.

    Все матчи по-разному складываются. Посмотрим, как я буду играть в следующем матче, может быть, в следующем матче выиграю.

    Я говорил уже не раз, что, когда такие матчи, которые отличает пара мячей, то есть надо посмотреть, из-за чего я проиграл, и мой соперник выиграл.

    Опять же, каждый матч складывается по-разному, главное, что ты чувствуешь, что ты играешь на этом уровне, что ты близок, и следующим матч может так же сложиться в твою сторону.

    То есть, я придерживаюсь такого видения», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира. 0

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