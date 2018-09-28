Гаспарян и Потапова поборются за победу на турнире в Ташкенте

Российская теннисисткастала второй финалисткой турнира в Ташкенте.

В полуфинале россиянка обыграла немку Мону Бартель со счетом 4:6, 6:1, 7:5.

Теннисистки провели на корте почти два часа. Гаспарян трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-поинтов.

На счету ее соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

В финале Гаспарян встретится со своей соотечественницей Анастасией Потаповой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

В активе Гаспарян уже есть победа на турнире WTA (Баку-2015), Потапова в своем единственном финале (Москва-2018) проиграла сербке Ольге Данилович. 0