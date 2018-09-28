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    Гаспарян и Потапова поборются за победу на турнире в Ташкенте

    WTA Маргарита Гаспарян
    Российская теннисистка Маргарита Гаспарян стала второй финалисткой турнира в Ташкенте.

    Маргарита Гаспарян
    Маргарита Гаспарян
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    В полуфинале россиянка обыграла немку Мону Бартель со счетом 4:6, 6:1, 7:5.

    Теннисистки провели на корте почти два часа. Гаспарян трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-поинтов.

    На счету ее соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

    В финале Гаспарян встретится со своей соотечественницей Анастасией Потаповой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

  • Потапова вышла в финал турнира в Ташкенте
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