Соболенко сыграет с Халеп в полуфинале турнира в Цинциннати

Белорусская теннисисткавышла в полуфинал турнира в Цинциннати.

Арина Соболенко wsopen.com 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В четвертьфинальном поединке 20-летняя минчанка одержала победу над американкой Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 3.

Американка исполнила 8 эйсов при 1 двойной ошибке. Ни один из 10 брейк-поинтов она не реализовала.

За выход в финал турнира Соболенко поспорит с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, обыгравшей украинку Лесю Цуренко — 6:4, 6:1.

В другом полуфинале сыграют чешка Петра Квитова, обыгравшая бельгийку Элизе Мертенс (7:5, 5:7, 6:3), и голландка Кики Бертенс, победившая украинку Элину Свитолину (6:4, 6:3). 0