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    Соболенко сыграет с Халеп в полуфинале турнира в Цинциннати

    WTA Мэдисон Киз Симона Халеп Петра Квитова Элина Свитолина
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Цинциннати.

    Арина Соболенко
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    В четвертьфинальном поединке 20-летняя минчанка одержала победу над американкой Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 3.

    Американка исполнила 8 эйсов при 1 двойной ошибке. Ни один из 10 брейк-поинтов она не реализовала.

    За выход в финал турнира Соболенко поспорит с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, обыгравшей украинку Лесю Цуренко — 6:4, 6:1.

    В другом полуфинале сыграют чешка Петра Квитова, обыгравшая бельгийку Элизе Мертенс (7:5, 5:7, 6:3), и голландка Кики Бертенс, победившая украинку Элину Свитолину (6:4, 6:3). 0

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