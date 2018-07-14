ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Уимблдон. Уильямс уступила Кербер титул, Джокович остановил Надаля,

    Результаты очередного игрового дня на третьем в сезоне турнире «Большого шлема»

    Уимблдон ATP Новак Джокович  Рафаэль Надаль WTA Анжелик Кербер Серена Уильямс
    Вся лентаСамое главное
    Успех на ЧМ-1966 остается единственным для сборной АнглииОт Кемпеса до Хёрста. Топ-5 финалов чемпионатов мира Футболисты сборной Бельгии«Золотое поколение» завоевало бронзу. Бельгия переписала свою историю Эден АзарТрансферные сражения: «Челси» против «Манчестер Сити»
  • 18:52
    • Сборная Бельгии победила Англию и заняла третье место на ЧМ-2018
  • 22:18
    • С. Уильямс: Уимблдон показал, что я все еще могу соревноваться
  • 21:52
    • Азар не исключил своего ухода из «Челси»
  • 21:41
    • Защитник «Спартака» впервые за семь месяцев вернулся в общую группу
  • 20:59
    • Англия — не одна из четырех самых сильных команд мира, считает Саутгейт
  • 20:28
    • Кербер стала чемпионкой Уимблдона, обыграв Серену Уильямс
  • 18:36
    • Полузащитник сборной Хорватии пропустил тренировку перед финалом ЧМ-2018
    Все новости спорта
    Анжелика Кербер
    Анжелика Кербер
  • 50 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    В субботу, 14 июля, на Уимблдоне завершился второй полуфинальный матч в мужском одиночном разряде, а также состоялся женский финал.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Мужчины

    Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8

    Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым финалистом Уимблдона.

    12-й номер посева в полуфинальном поединке одолел испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8.

    Первые три сета были сыграны 13 июля, а два оставшихся — 14 июля. Общая продолжительность встречи составила 5 часов 14 минут.

    Джокович выполнил 23 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-поинта из 19, активно выиграл 73 очка и допустил 42 невынужденные ошибки.

    На счету Надаля 9 эйсов, 4 двойные и 42 невынужденные ошибки, 4 реализованных брейк-поинта из 11 и 73 «виннерса».

    Счет личных встреч стал 27-25 в пользу сербского теннисистка.

    В финальном матче Джокович встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

    Новак Джокович

    Женщины

    Анжелик Кербер (Германия, 11) — Серена Уильямс (США, 25) — 6:3, 6:3

    Немка Анжелика Кербер впервые в карьере стала чемпионкой Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

    В финальном поединке немецкая теннисистка за час и 7 минут победила в двух партиях американку Серену Уильямс — 6:3, 6:3.

    Кербер выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 7.

    На счету Уильямс 4 подачи навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

    Анжелика набрала 10 «виннеров» и 5 невынужденных ошибок, а Серена — 23 и 24 соответственно.

    Для Кербер это третий титул на турнирах «Большого шлема» после Australian Open и US Open в 2016 году.

    Анжелика Кербер

    Серена Уильямс, семикратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде, в третий раз проиграла в финале этих соревнований.

    Серена завоёвывала здесь титул в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016 годах. В 2004-м Уильямс проиграла финал россиянке Марии Шараповой, а в 2008-м уступила старшей сестре, Винус.

    Кербер стала второй теннисисткой, которой Уильямс-младшая дважды проиграла в финале турнира «Большого шлема»: в 2016-м она уступила Анжелике в решающем матче Australian Open.

    До того дважды победить Серену в финале «Шлема» удавалось только Винус.

    Кербер, после триумфа на Уимблдонском турнире, поднимется на шесть позиций и станет четвёртой ракеткой мира.

    Чуть меньше двух лет назад, завоевав титул на US Open, Кербер заняла первую строчку, но в прошлом сезоне не защитила очки и вылетела из топ-20.

    Американка Серена Уильямс, проигравшая Кербер в финале, станет 28-й ракеткой мира.

    Кребер и Уильямс

    Пары. Мужчины

    Майк Брайан (США) / Джек Сок (США) — Рэйвен Клаасен (ЮАР) / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 6:7, 6:3, 5:7, 7:5

    Американцы Майк Брайан и Джек Сок стали чемпионами Уимблдона в мужском парном разряде.

    В полуфинале американский дуэт за 3 часа и 40 минут обыграл южноафриканца Рэйвена Клаасена и новозеландца Майкла Винуса в пяти партиях — 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 5:7, 7:5.

    Брайан и Сок 10 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и использовали 3 брейк-пойнта из 15. На счету Клаасена и Винуса 8 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

    40-летний Майк Брайан, который в понедельник, 16 июля, станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса, завоевал свой 17-й титул на турнирах «Большого шлема» в мужском парном разряде.

    Сок второй раз в карьере выиграл Уимблдон. Первую победу он одержал четыре года назад вместе с канадцем Вашеком Поспишилом, обыграв в пятисетовом финале как раз братьев Брайанов — и тоже со счётом 7:5 в пятой партии.

    Пары. Женщины

    Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) — Квета Пешке (Чехия) / Николь Меличар (США) — 6:4, 4:6, 6:0

    Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали второй титул на турнирах «Большого шлема» подряд.

    В финале Уимблдона чешский дуэт обыграл за полтора часа американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке (12) — 6:4, 4:6, 6:0.

    Крейчикова и Синякова выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и использовали 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Меликар и Пешке 2 подачи навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

    Крейчикова и Синякова

    Синякова в новом рейтинг-листе станет второй ракеткой мира и будет отставать от первой ракетки, венгерки Тими Бабош, на 275 очков.

    Крейчикова окажется на четвёртой позиции, впереди россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой, которые станут пятыми.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Половина позади. Рекорд Родины и провал Халеп
  • 09/07/2018 в 12:24
    •
  • Прогноз
  • Кевин Андерсон — Новак Джокович
  • 1,75
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Варди не удалось спасти положение для сборной Англии
  • Сборная Англии сама отдала победу Хорватии
    • 02:13 12/07/2018     Сборная России
  • Сборная России заставила себя полюбить
    • 02:16 08/07/2018     Федор Смолов
  • Вечеринка закончилась. Дальше идут хорваты
    • 09:58 08/07/2018
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бельгия — Англия 2:0Сборная Бельгии выиграла матч за третье место ЧМ-2018. Лучшие фото Вчера в 19:01
  • 17:40
    • Джокович одолел Надаля и вышел в финал Уимблдона
  • 16:23
    • ЦСКА заинтересован в услугах экс-тренера сборной Испании
  • 14:28
    • «Челси» объявил о трансфере Жоржиньо
    Анжелика Кербер Теннис Уимблдон. Уильямс уступила Кербер титул, Джокович остановил Надаля,Результаты очередного игрового дня на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» 00:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кому достанутся медали?
  • 3,50
    •
  • 23:51
    • Триппьер: Мы гордимся собой, хотя и разочарованы четвертым местом
  • 23:25
    • Мартинес: Бельгия играла в футбол, который нравится нейтральным болельщикам
  • 23:18
    • Кейн: Сборной Англии есть чем гордиться
    Викор Гончаренко Футбол Летнее обновление: Гончаренко строит новый ЦСКАВсе о подготовке московского ЦСКА к новому сезону РФПЛ Вчера в 20:070
  • 12:18
    • Бой Гассиев — Усик может не состояться
  • 23:00
    • Шадли: Верю в то, что сборная Бельгии еще достигнет успеха
  • 22:44
    • Мартинес: Наши игроки написали историю бельгийского футбола
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие