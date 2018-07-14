Уимблдон. Уильямс уступила Кербер титул, Джокович остановил Надаля,

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В субботу, 14 июля, на Уимблдоне завершился второй полуфинальный матч в мужском одиночном разряде, а также состоялся женский финал.

Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8

Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым финалистом Уимблдона.

12-й номер посева в полуфинальном поединке одолел испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8.

Первые три сета были сыграны 13 июля, а два оставшихся — 14 июля. Общая продолжительность встречи составила 5 часов 14 минут.

Джокович выполнил 23 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-поинта из 19, активно выиграл 73 очка и допустил 42 невынужденные ошибки.

На счету Надаля 9 эйсов, 4 двойные и 42 невынужденные ошибки, 4 реализованных брейк-поинта из 11 и 73 «виннерса».

Счет личных встреч стал 27-25 в пользу сербского теннисистка.

В финальном матче Джокович встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

Новак Джокович Getty Images

Женщины

Анжелик Кербер (Германия, 11) — Серена Уильямс (США, 25) — 6:3, 6:3

Немка Анжелика Кербер впервые в карьере стала чемпионкой Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В финальном поединке немецкая теннисистка за час и 7 минут победила в двух партиях американку Серену Уильямс — 6:3, 6:3.

Кербер выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 7.

На счету Уильямс 4 подачи навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

Анжелика набрала 10 «виннеров» и 5 невынужденных ошибок, а Серена — 23 и 24 соответственно.

Для Кербер это третий титул на турнирах «Большого шлема» после Australian Open и US Open в 2016 году.

Анжелика Кербер Getty Images

Серена Уильямс, семикратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде, в третий раз проиграла в финале этих соревнований.

Серена завоёвывала здесь титул в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016 годах. В 2004-м Уильямс проиграла финал россиянке Марии Шараповой, а в 2008-м уступила старшей сестре, Винус.

Кербер стала второй теннисисткой, которой Уильямс-младшая дважды проиграла в финале турнира «Большого шлема»: в 2016-м она уступила Анжелике в решающем матче Australian Open.

До того дважды победить Серену в финале «Шлема» удавалось только Винус.

Кербер, после триумфа на Уимблдонском турнире, поднимется на шесть позиций и станет четвёртой ракеткой мира.

Чуть меньше двух лет назад, завоевав титул на US Open, Кербер заняла первую строчку, но в прошлом сезоне не защитила очки и вылетела из топ-20.

Американка Серена Уильямс, проигравшая Кербер в финале, станет 28-й ракеткой мира.

Кребер и Уильямс Getty Images

Пары. Мужчины

Майк Брайан (США) / Джек Сок (США) — Рэйвен Клаасен (ЮАР) / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 6:7, 6:3, 5:7, 7:5

Американцы Майк Брайан и Джек Сок стали чемпионами Уимблдона в мужском парном разряде.

В полуфинале американский дуэт за 3 часа и 40 минут обыграл южноафриканца Рэйвена Клаасена и новозеландца Майкла Винуса в пяти партиях — 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 5:7, 7:5.

Брайан и Сок 10 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и использовали 3 брейк-пойнта из 15. На счету Клаасена и Винуса 8 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

40-летний Майк Брайан, который в понедельник, 16 июля, станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса, завоевал свой 17-й титул на турнирах «Большого шлема» в мужском парном разряде.

Сок второй раз в карьере выиграл Уимблдон. Первую победу он одержал четыре года назад вместе с канадцем Вашеком Поспишилом, обыграв в пятисетовом финале как раз братьев Брайанов — и тоже со счётом 7:5 в пятой партии.

Пары. Женщины

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) — Квета Пешке (Чехия) / Николь Меличар (США) — 6:4, 4:6, 6:0

Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали второй титул на турнирах «Большого шлема» подряд.

В финале Уимблдона чешский дуэт обыграл за полтора часа американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке (12) — 6:4, 4:6, 6:0.

Крейчикова и Синякова выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и использовали 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Меликар и Пешке 2 подачи навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Крейчикова и Синякова Getty Images

Синякова в новом рейтинг-листе станет второй ракеткой мира и будет отставать от первой ракетки, венгерки Тими Бабош, на 275 очков.

Крейчикова окажется на четвёртой позиции, впереди россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой, которые станут пятыми.

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