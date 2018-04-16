Рублев улучшил свое положение в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

В первой десятке за последнюю неделю изменений не произошло. Испанец Рафаэль Надаль удерживает лидерство, имея небольшое преимущество над швейцарцем Роджером Федерером.

Лучший из россиян Андрей Рублев поднялся с 35-й на 33-ю позицию.

Его соотечественник Карен Хачанов также улучшил свое положение — он поднялся с 40-й на 38-ю строчку.

Рейтинг ATP от 16 апреля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670,

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985,

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4925,

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635,

6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3665,

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390,

9 (9). Джон Изнер (США) — 3125,

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110,

33 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1378...

38 (40). Карен Хачанов (Россия) – 1255...

49 (48). Даниил Медведев (Россия) – 984...

87 (85). Евгений Доской (Россия) – 673...

97 (96) Михаил Южный (Россия) — 616.