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    Рублев улучшил свое положение в рейтинге ATP

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    Андрей Рублев
    На фото:Андрей Рублев
    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

    В первой десятке за последнюю неделю изменений не произошло. Испанец Рафаэль Надаль удерживает лидерство, имея небольшое преимущество над швейцарцем Роджером Федерером.

    Лучший из россиян Андрей Рублев поднялся с 35-й на 33-ю позицию.

    Его соотечественник Карен Хачанов также улучшил свое положение — он поднялся с 40-й на 38-ю строчку.

    Рейтинг ATP от 16 апреля

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков,
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670,
    3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985,
    4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4925,
    5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635,
    6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470,
    7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3665,
    8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390,
    9 (9). Джон Изнер (США) — 3125,
    10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110,
    33 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1378...
    38 (40). Карен Хачанов (Россия) – 1255...
    49 (48). Даниил Медведев (Россия) – 984...
    87 (85). Евгений Доской (Россия) – 673...
    97 (96) Михаил Южный (Россия) — 616.

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