Рублев улучшил свое положение в рейтинге ATP

В первой десятке за последнюю неделю изменений не произошло. Испанец Рафаэль Надаль удерживает лидерство, имея небольшое преимущество над швейцарцем Роджером Федерером.
Лучший из россиян Андрей Рублев поднялся с 35-й на 33-ю позицию.
Его соотечественник Карен Хачанов также улучшил свое положение — он поднялся с 40-й на 38-ю строчку.
Рейтинг ATP от 16 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670,
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985,
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4925,
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635,
6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3665,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390,
9 (9). Джон Изнер (США) — 3125,
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110,
33 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1378...
38 (40). Карен Хачанов (Россия) – 1255...
49 (48). Даниил Медведев (Россия) – 984...
87 (85). Евгений Доской (Россия) – 673...
97 (96) Михаил Южный (Россия) — 616.