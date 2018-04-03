Кудрявцева и Среботник вышли во второй круг турнира в Чарльстоне

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На фото: Алла Кудрявцева wta.com

В первом круге российско-словенский дуэт обыграл американку Николь Меличар и чешку Квету Пешке — 6:1, 4:6, 10:8.

Россиянкаи словенкавышли во второй круг турнира в Чарльстоне в парном разряде.

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