Сегодня в 23:23 Кудрявцева и Среботник вышли во второй круг турнира в Чарльстоне WTA Алла Кудрявцева Спорт в VK Спорт. Главное На фото:Алла Кудрявцева wta.com Россиянка Алла Кудрявцева и словенка Катарина Среботник вышли во второй круг турнира в Чарльстоне в парном разряде. В первом круге российско-словенский дуэт обыграл американку Николь Меличар и чешку Квету Пешке — 6:1, 4:6, 10:8. Обсудить0 0 0 0 0 0 Читайте по теме Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису Пять надежд женского тенниса в РоссииО самых перспективных теннисистках России Все краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»«Мария, мы соскучились!»Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификацииДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил Подробный разбор Долгая дорога вверх. Шарапову преследуют неудачиРоссийская теннисистка проиграла три подряд матча в 2018 году Пике меняет теннис. Прощаемся с Кубком ДэвисаITF планирует кардинально изменить формат Кубка Дэвиса Комментарии Прогнозы на спорт Что принесет матч прямых конкурентом?«Кьево» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 апреля1,68 «Акулы» дадут бой «быкам»«Торино» — «Кротоне». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 апреля1,60