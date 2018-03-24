Южный вышел в третий раунд «Мастерса» в Майами, Рублев завершил борьбу

102-я ракетка мира россиянинпробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче второго раунда 35-летний теннисист переиграл представителя Люксембурга Жиля Мюллера — 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Южный дважды подал навылет, допустил 4 двойных ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов из 12 возможных. На счету Мюллера 15 эйсов, 5 ошибок на подаче и 3 брейка.

Счет личных встреч соперников стал 4-3 в пользу Мюллера.

В 1/16 финала Южный сыграет с 14-м сеяным американцем Джоном Изнером, который ранее остановил чеха Иржи Веселы (7:6 (7:3), 1:6, 6:3).

Еще один россиянин Андрей Рублев завершил выступление в Майами, проиграв представителю Канады Вашеку Поспишилу со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут.

В третьем круге турнира Поспишил сыграет с хорватом Марином Чиличем, победившим француза Пьера-Юг Эрбера (7:5, 6:3).

Другие результаты:

Григор Димитров (Болгария) — Максимилиан Мартерер (Германия) — 4:6, 6:2, 6:1

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – Робин Хаасе (Нидерланды) – 6:4, 5:7, 6:2

Милош Раонич (Канада) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:3, 6:3

Майкл Ммох (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина) — Николас Харри (Чили) — 6:3, 6:1

Филип Крайинович (Сербия) — Лайам Броади (Великобритания) — 6:3, 6:2

Жоау Соуза (Португалия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:0, 6:1

Жереми Шарди (Франция) — Ришар Гаске (Франция) — 7:5, 6:1

Бенуа Пэр (Франция) — Новак Джокович (Сербия) — 6:3, 6:4

Кеи Нисикори (Япония) — Джон Миллмэн (Австралия) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3