Хачанов поднялся на 41-е в рейтинге ATP

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал девятой ракеткой мира.
Лучший из россиян, Андрей Рублев, располагается на 32-й позиции. Его соотечественник Карен Хачанов, который стал победителем турнира в Марселе, — 41-й.
Рейтинг ATP. Версия от 26 февраля
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10 105.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960.
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4450.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3810.
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280.
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2825.
9 (10). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2745.
10 (8). Джек Сок (США) — 2650.
32 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1433...
41 (47). Карен Хачанов (Россия) — 1235...
52 (50). Даниил Медведев (Россия) — 959...
74 (76). Евгений Донской (Россия) — 727...
94 (93). Михаил Южный (Россия) — 604.