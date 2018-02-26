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    Хачанов поднялся на 41-е в рейтинге ATP

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    Карен Хачанов
    На фото:Карен Хачанов
    Южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на восьмую строчку в обновленном рейтинге ATP, сообщается на официальном сайте организации.

    Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал девятой ракеткой мира.

    Лучший из россиян, Андрей Рублев, располагается на 32-й позиции. Его соотечественник Карен Хачанов, который стал победителем турнира в Марселе, — 41-й.

    Рейтинг ATP. Версия от 26 февраля

    1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10 105.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760.
    3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960.
    4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635.
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4450.
    6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3810.
    7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280.
    8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2825.
    9 (10). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2745.
    10 (8). Джек Сок (США) — 2650.

    32 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1433...
    41 (47). Карен Хачанов (Россия) — 1235...
    52 (50). Даниил Медведев (Россия) — 959...
    74 (76). Евгений Донской (Россия) — 727...
    94 (93). Михаил Южный (Россия) — 604.

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