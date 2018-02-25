Хачанов выиграл турнир в Марселе

Россиянинстал победителем турнира Open 13 Мarseille во французском Марселе, призовой фонд которого превышает 645 тысяч долларов.

В финале российский теннисист за 1 час 49 минут переиграл француза Люка Пуи – 7:5, 3:6, 7:5.

Хачанов 16 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Пуи 13 эйсов, 4 ошибки на подаче и 2 брейка. Ранее соперники не встречались друг с другом на корте.

21-летний москвич завоевал второй титул в своей карьере – первый он взял также на турнире категории «250» в китайском Чэнду осенью 2016 года.

Хачанов стал вторым россиянином победившим в Марселе после Евгения Кафельникова, бравшего титул в 2001 году.

Это второй титул для российских теннисистов в сезоне-2018. В январе в Сиднее победу праздновал Даниил Медведев. Хачанов благодаря успеху в Марселе поднимется на 41-е место в рейтинге ATP.