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    Хачанов выиграл турнир в Марселе

    Карен Хачанов ATP
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    Карен Хачанов
    На фото:Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов стал победителем турнира Open 13 Мarseille во французском Марселе, призовой фонд которого превышает 645 тысяч долларов.

    В финале российский теннисист за 1 час 49 минут переиграл француза Люка Пуи – 7:5, 3:6, 7:5.

    Хачанов 16 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Пуи 13 эйсов, 4 ошибки на подаче и 2 брейка. Ранее соперники не встречались друг с другом на корте.

    21-летний москвич завоевал второй титул в своей карьере – первый он взял также на турнире категории «250» в китайском Чэнду осенью 2016 года.

    Хачанов стал вторым россиянином победившим в Марселе после Евгения Кафельникова, бравшего титул в 2001 году.

    Это второй титул для российских теннисистов в сезоне-2018. В январе в Сиднее победу праздновал Даниил Медведев. Хачанов благодаря успеху в Марселе поднимется на 41-е место в рейтинге ATP.

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