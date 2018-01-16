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    Федерер стартовал на Australian Open с победы над Бедене

    Australian Open Роджер Федерер Фрэнсис Тиафу Хуан Мартин дель Потро
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    Роджер Федерер
    На фото:Роджер Федерер
    Швейцарец Роджер Федерер вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    В стартовом матче швейцарский теннисист в трёх сетах обыграл за час и 40 минут словенца Аляжа Бедене со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

    Федерер 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Бедене 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

    В следующем раунде действующий победитель турнира встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

    В другом матче первого круга австрийский теннисист Доминик Тим в трёх партиях обыграл за 2 часа и 17 минут представителя Аргентины Гидо Пелью со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

    Тим 15 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

    За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Доминик поспорит с представителем США Денисом Кудлой.

    Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро в трёх сетах обыграл за 2 часа и 15 минут представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

    Дель Потро 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

    За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии дель Потро поспорит с россиянином Кареном Хачановым.

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