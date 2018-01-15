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    Макарова проиграла в первом круге Australian Open

    Australian Open Ирина Бегу Екатерина Макарова
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    Екатерина Макарова
    На фото:Екатерина Макарова
    Россиянка Екатерина Макарова не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. Сегодня она в трех сетах уступила румынке Ирине-Камелии Бегу — 6:3, 4:6, 6:8.

    Макарова выиграла первый сет со счётом 6:3 и вела во втором — 4:0. Однако Бегу взяла 6 геймов подряд и завершила партию в свою пользу — 6:4.

    В третьем сете Макарова вела 5:2, при счёте 5:3 подавала на матч, но Бегу выравняла ситуацию на корте. При счёте 6:6 теннисистки провели очень упорный гейм, разыграв 26 очков. В результате Бегу с шестого брейк-пойнта взяла гейм на подаче Макаровой, а затем удачно подала на матч.

    Поединок продолжался чуть более трёх часов. Обе теннисистки подали по 2 эйса и совершили по 5 двойных ошибок. Бегу реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов, Макарова — 6 из 14.

    Соперницей Бегу во втором раунде Australian Open будет хорватка Петра Мартич.

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