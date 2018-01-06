Донской, Габашвили и Медведев — в финале квалификации турнира в Сиднее

72-я ракетка мира россиянинвышел в финал квалификации турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет 469 тысяч долларов.

В субботу 3-й номер посева обыграл американца Николаса Монро со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Донской выполнил 6 эйсов и реализовал 2 брейк-поинта из 6 возможных.

За выход в основную сетку Донской поспорит с соотечественником Теймуразом Габашвили, который вышел в финал квалификации без борьбы. Его соперник, еще один россиянин Владимир Поляков, снялся с турнира.

Также в финал квалификации вышел представитель России Даниил Медведев, который обыграл соотечественника Александра Журбина – 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 51 минуту.

Медведев отметился 2 эйсами, трижды ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-поинта из 7.

Следующим соперником Медведева будет чех Вацлав Шафранек.