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Лучшие фотографии 12-го дня Олимпиады
Самые необычные и яркие фотографии прошедшего дня — в одной фотогалерее
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Getty Images
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