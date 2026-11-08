В произвольной программе на 3-м этапе Гран-при ISU по фигурному катанию в Китае россияне Владислав Дикиджи и Евгений Семененко завоевали серебряную и бронзовую медали, а первое место досталось японцу Као Миуре.

Владислав Дикиджи globallookpress.com

Короткая программа

После короткой программы у российских фигуристов оставались отличные шансы на медаль. Дикиджи исполнил четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов и тройной аксель, получив 98,86 балла (4-е место). Семененко добавил к тройному акселю четверной риттбергер и каскад четверной сальхов — тройной тулуп — его оценка 99,72 балла (3-е место). Лидерство же захватили два японца: Као Миура(102,90) и Сюн Сато (101,97).

«Классно себя чувствую, силы есть. Только немножко ножки как будто не свои были. Причём я так уверенно начал, и должно было отпустить, особенно после первого каскада, а в итоге, вместо того чтобы отпустило, меня, наоборот, как-то… Не знаю, поднервничал. Чуть-чуть было дело. Физически нормально готов, все чётко», — говорил Дикиджи РИА «Новости» сразу после своего проката.

Произвольная программа

Пятым следом за россиянами в короткой программе был олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Произвольная программа у него явно не получилась, и он выбыл из гонки за медали. На тулупе он коснулся льда рукой, на лутце случился серьёзный степ-аут, а вот рискованный каскад 4–4 из тулупа и сальхова почти удался, но подвёл выезд. Итог — 168,62 балла за прокат, всего — 263,49.

Дикиджи появился на льду сразу после Шайдорова и допустил лишь одну ошибку: совершил степ-аут на четверном лутце, который открывал программу. Следующий отрезок получился намного увереннее. Владислав чисто прыгнул четверной флип, два четверных сальхова (один из них в каскаде) и два тройных акселя (отдельно и в секвенции). Программу оценили на 183,53 балла. Итог — 282,44.

Владислав Дикиджи globallookpress.com

Евгений Семененко начал прокат с чистого четверного риттбергера, тулупа и сальхова в каскаде. Была единственная ошибка на одиночном четверном сальхове — выехал на минус, но устоял на ногах и не упал. Во второй части выступления он сделал два шикарных тройных акселя и продемонстрировал идеальное вращение. Обойти Дикиджи ему не удалось — 281,62 балла по итогам выступлений. Оставались только два японца.

Сюн Сато испортил два самых дорогих прыжка. На четверном лутце сделал бабочку. На каскаде четверной тулуп + тройной тулуп тоже с серьёзной ошибкой. В итоге только 277,20 балла. Таким образом, перед прокатом Миуры у наших спортсменов уже были как минимум медали. Осталось выяснить, какого достоинства.

К сожалению, японец Миура откатал почти без ошибок: Као выполнил все самые дорогие прыжки. Среди них — два четверных тулупа и четверной сальхов, а также два тройных акселя. Баллы за программу — 190,35. Итог — 293,25. В итоге он становится победителем этапа Гран-при ISU в Китае.

Као Миура globallookpress.com

А у России сразу две медали: серебро Дикиджи и бронза Семененко!

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при ISU, Шэньчжэнь, Китай.

Мужчины, итоговые результаты:

1. Као Миура (Япония) — 293,25 балла.

2. Владислав Дикиджи (Россия) — 282,44.

3. Евгений Семененко (Россия) — 281,62.