Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма подвёл итог финальной серии НБА против «Нью-Йорка».

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Чемпионом этого года стал «Никс», выигравший серию со счётом 4-1. Для «Нью-Йорка» это третья победа в плей-офф НБА в истории и первая с 1973 года.

«Я думаю, это не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Это самый большой урок в моей жизни, самый важный момент для обучения. Я не могу точно сказать, в чем именно урок, но мы определенно учимся на этом. Я учусь больше, чем когда-либо в своей жизни.

Наши отрезки доминирования были абсолютными. Мы абсолютно доминировали на протяжении большей части этой серии, но наши ошибки наказывались очень жестко. Мы не можем позволять себе такие взлеты и падения. Взлеты — это нормально, но падения — это причина, по которой мы проиграли.

Это больно, но я не убегаю от этого. Я использую это, чтобы подпитывать себя. То, кто мы есть, то, из чего мы сделаны, — это наш опыт. Это был чертовски насыщенный год с точки зрения опыта. Я не думаю, что можно было бы выучить больше и получить больше опыта за один плей-офф, за один сезон.

Меня бесит то, что, вероятно, нужно сыграть 100 игр, прежде чем мы сможем снова вернуться в финал. Я не знаю, как это сказать по-английски, но мне придется держать это внутри себя и притормозить, подождать и отработать 100 игр», — цитирует французского центрового Eurohoops.