Олимпийская чемпионка 2010 года по горнолыжному спорту Линдси Вонн была выписана из больницы после того, как получила перелом большеберцовой кости во время падения на Олимпийских играх в Италии.

Линдси Вонн globallookpress.com

Во время скоростного спуска, который она проходила с уже разорванной крестообразной связкой, Вонн зацепилась рукой и палкой за флажок и потеряла равновесие. Она упала в верхней части трассы и ударилась головой о снег. После этого спортсменка не смогла самостоятельно встать, и ее эвакуировали в больницу с помощью вертолета. Впоследствии выяснилось, что она получила перелом ноги и перенесла пять операций.

Ранее из-за череды травм Вонн завершила спортивную карьеру в 2019 году. Однако в ноябре 2024 года она объявила о своем возвращении в мир спорта. Линдси Вонн — победительница Олимпийских игр 2010 года в скоростном спуске и бронзовый призер Игр в супергиганте. На Олимпиаде 2018 года она также завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске.