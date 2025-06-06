Адам Сильвер прокомментировал возможное расширение НБА

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)сообщил, что на июльском собрании владельцев в Лас-Вегасе будет обсуждаться вопрос о возможном расширении лиги.

«В июле в Лас-Вегасе состоится собрание владельцев, и на повестке дня будет вопрос о том, каково их мнение по поводы расширения лиги. Как я уже говорил ранее, расширение, в некотором смысле, означает продажу акций. И если вы верите в НБА, вам необязательно добавлять партнеров», — приводит слова Сильвера издание Sportsnet.

Среди потенциальных городов для новых франшиз называют Сиэтл, Лас-Вегас, Мехико, а также европейские города, такие как Лондон и Париж.

Последнее расширение НБА произошло в 2004 году, когда появилась команда «Шарлотт Хорнетс».