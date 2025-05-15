Международная федерация баскетбола продлила отстранения российских и белорусских клубов

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) принял решение продлить отстранение российских и белорусских клубов, а также национальных сборных от всех соревнований под эгидой организации.

В официальном заявлении отмечается, что статус России и Беларуси будет пересмотрен на следующем заседании Исполнительного комитета, которое запланировано на август 2025 года. До этого момента все ограничения сохраняются в полном объеме.

Напомним, что российские и белорусские сборные, а также клубы не участвуют в международных баскетбольных турнирах с 2022 года. Запрет распространяется как на национальные команды, так и на клубные коллективы, лишая их возможности выступать в еврокубках и других соревнованиях под эгидой ФИБА.