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    Рафинья«Эспаньол» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Международная федерация баскетбола продлила отстранения российских и белорусских клубов

    Прочие Баскетбол
    Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) принял решение продлить отстранение российских и белорусских клубов, а также национальных сборных от всех соревнований под эгидой организации.

    Сборная России по баскетболу
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    Сборная России по баскетболу

    В официальном заявлении отмечается, что статус России и Беларуси будет пересмотрен на следующем заседании Исполнительного комитета, которое запланировано на август 2025 года. До этого момента все ограничения сохраняются в полном объеме.

    Напомним, что российские и белорусские сборные, а также клубы не участвуют в международных баскетбольных турнирах с 2022 года. Запрет распространяется как на национальные команды, так и на клубные коллективы, лишая их возможности выступать в еврокубках и других соревнованиях под эгидой ФИБА.

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