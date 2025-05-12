Кириленко: В течение пяти лет у нас не было баскетбола высокого уровня

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ)рассказал о текущем состоянии российского баскетбола и главных вызовах, с которыми сталкивается спорт в условиях международной изоляции.

«Мы были вне баскетбола последние пять лет: сначала полтора года — из-за коронавируса, потом мы вернулись на шесть месяцев и после этого оказались в изоляции. В течение пяти лет у нас не было баскетбола высокого уровня», — приводит слова Кириленко сайт Gigantes.

Несмотря на вынужденный простой, Кириленко уверен, что после возвращения к участию в международных соревнованиях уровень российских команд не будет значительно отличаться от прежнего. Однако потребуется время для адаптации и набора игрового ритма.

Пока же Российская федерация баскетбола сосредоточена на развитии внутренней инфраструктуры, поддержке молодёжи и сохранении потенциала для будущей конкуренции на мировой арене.