Кириленко: В течение пяти лет у нас не было баскетбола высокого уровня

Андрей Кириленко Фото: globallookpress.com
«Мы были вне баскетбола последние пять лет: сначала полтора года — из-за коронавируса, потом мы вернулись на шесть месяцев и после этого оказались в изоляции. В течение пяти лет у нас не было баскетбола высокого уровня», — приводит слова Кириленко сайт Gigantes.
Несмотря на вынужденный простой, Кириленко уверен, что после возвращения к участию в международных соревнованиях уровень российских команд не будет значительно отличаться от прежнего. Однако потребуется время для адаптации и набора игрового ритма.
Пока же Российская федерация баскетбола сосредоточена на развитии внутренней инфраструктуры, поддержке молодёжи и сохранении потенциала для будущей конкуренции на мировой арене.