Российские пловцы планируют принять участие в летней Универсиаде

Российские спортсмены по водным видам спорта, в том числе пловцы и прыгуны в воду, планируют принять участие во Всемирной летней Универсиаде в Германии.

«Пловцы и прыгуны в воду планируют принять участие во Всемирных студенческих играх Международной федерации университетского спорта», — говорится в заявлении пресс-службы Федерации.

Участники по плаванию уже определены по итогам чемпионата России в Казани (13–18 апреля), а для прыгунов в воду отборочным этапом станет чемпионат России в Екатеринбурге (17–22 июня).

Последний раз сборная России выступала на летней Универсиаде в 2019 году в Неаполе и заняла второе место в общем медальном зачёте, уступив только Японии. Тогда российские спортсмены завоевали 82 медали (22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых).