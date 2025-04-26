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    Жан-Филип Матета«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Онлайн
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    Российский дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом Европы

    Прочие Дзюдо
    Россиянин Инал Тасоев стал трехкратным чемпионом Европы по дзюдо, завоевав золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг на турнире, который проходит в Подгорице (Черногория).

    Инал Тасоев
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    Инал Тасоев

    Тасоев одолел своего соотечественника Валерия Ендовицкого, который в прошлом году становился бронзовым призёром континентального первенства. Для 27-летнего Тасоева это уже третье европейское золото в карьере; также он является чемпионом мира 2023 года.

    Российские дзюдоисты выступают на чемпионате Европы под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

    27 апреля сборная России примет участие в смешанном командном турнире, который завершит программу соревнований в Черногории

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