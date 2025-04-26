Российский дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом Европы

Инал Тасоев Фото: globallookpress.com
Тасоев одолел своего соотечественника Валерия Ендовицкого, который в прошлом году становился бронзовым призёром континентального первенства. Для 27-летнего Тасоева это уже третье европейское золото в карьере; также он является чемпионом мира 2023 года.
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