Алонсо: Приложим все усилия, чтобы побороться за первую десятку

Гонщик «Астон Мартин»высказался по поводу второй тренировки Гран При Саудовской Аравии.

«Сегодня удалось проехать несколько чистых кругов, но все выглядит так, что темп несколько ниже, чем нам хотелось бы. В квалификации предстоит много внимания уделять работе с трафиком, и нам точно потребуется удача.

Команда изучит собранные данные, и, надеюсь, в субботу машина будет быстрее. Приложим все усилия, чтобы побороться за первую десятку», — приводит F1 News слова Алонсо.

43-летний Алонсо показал 15-й результат во второй практике. Его лучший круг — 1 минута и 29.371 секунды.

Третья тренировка и квалификация пройдет в субботу, 19 апреля, на городской трассе в Джидде. Гонка в воскресенье, 20 апреля. Начало — в 19:50 мск.