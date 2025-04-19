ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Акрон»25-й тур РПЛ. Юран сомневается в успехе «Спартака» в Самаре, Кириченко ждет победы ЦСКА над «Крыльями»
    Все новости спорта

    Алонсо: Приложим все усилия, чтобы побороться за первую десятку

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу второй тренировки Гран При Саудовской Аравии.

    Фернандо Алонсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фернандо Алонсо

    «Сегодня удалось проехать несколько чистых кругов, но все выглядит так, что темп несколько ниже, чем нам хотелось бы. В квалификации предстоит много внимания уделять работе с трафиком, и нам точно потребуется удача.

    Команда изучит собранные данные, и, надеюсь, в субботу машина будет быстрее. Приложим все усилия, чтобы побороться за первую десятку», — приводит F1 News слова Алонсо.

    43-летний Алонсо показал 15-й результат во второй практике. Его лучший круг — 1 минута и 29.371 секунды.

    Третья тренировка и квалификация пройдет в субботу, 19 апреля, на городской трассе в Джидде. Гонка в воскресенье, 20 апреля. Начало — в 19:50 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» одержит очень важную победу
  • «Краснодар» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Спартак» закончит серию на территории Уфы
  • «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Команды сыграют результативно?
  • «Акрон» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 15:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному