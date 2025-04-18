25 российских пловцов отобрались на ЧМ-2025

В Казани подошел к концу чемпионат России по плаванию. По его итогамв Сингапуре.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Мирон Лифинцев Фото: gwww.russwimming.ru

У мужчин это: Егор Корнев, Климент Колесников, Мирон Лифинцев, Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Даниил Семьянинов, Александр Жигалов, Андрей Минаков, Михаил Антипов, Олег Костин, Егор Юрченко, Илья Бородин, Максим Ступин, Иван Кожакин, Дмитрий Савенко.

У женщин квалификационный норматив выполнили: Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Софья Дьякова, Ксения Мишарина, Алина Гайфутдинова, Дарья Зарубенкова, Милана Степанова, Евгения Чикунова, Арина Суркова и Мария Осетрова.

ЧМ-2025 состоится в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.