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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Ростов» 2:0. Онлайн
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    Пригода стал чемпионом России по плаванию на 200 метров, Жигалов — второй

    Прочие Плавание
    Кирилл Пригода стал чемпионом России по плаванию на дистанции 200 метров брассом в Казани. Он финишировал с результатом 2 минуты 8,55 секунды.

    Кирилл Пригода
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    Кирилл Пригода

    Кирилл опередил Александра Жигалова, занявшего второе место с показателем 2минуты 9,21 секунды. Третье место досталось Алексею Судареву, который показал время 2 минуты 10,74 секунды.

    В женских соревнованиях на дистанции 50 метров баттерфляем победу одержала Мария Осетрова, установив юниорский рекорд России — 25,79 секунды. Второе место заняла Арина Суркова с результатом 25,84, а третьей стала Дарья Татаринова, показавшая время 26,11 секунды.

    Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 13 по 18 апреля.

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