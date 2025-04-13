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    Большунов стал победителем марафона на 70 км на чемпионате России по лыжным гонкам

    Прочие Лыжи
    Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем масс-старта на 70 км на чемпионате России в Мончегорске.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Лыжник смог показать результат 2 часа 37 минут 17,1 секунд.

    В тройку сильнейших также попали Егор Митрошин (+44,2) и Иван Якимушкин (+45,1).

    Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Мужчины, масс-старт 70 км. Итоговое положение:
    • 1. Александр Большунов — 2:37.17,1.
    • 2. Егор Митрошин — отставание 44,2.
    • 3. Иван Якимушкин +45,1.
    • 4. Виктор Семёнов +45,5.
    • 5. Владимир Фролов +46,1.
    • 6. Дмитрий Кондрашов +46,8.
    • 7. Сергей Волков +48,1.
    • 8. Сергей Игнатов +48,4.

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