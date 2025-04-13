Большунов стал победителем марафона на 70 км на чемпионате России по лыжным гонкам

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
Лыжник смог показать результат 2 часа 37 минут 17,1 секунд.
В тройку сильнейших также попали Егор Митрошин (+44,2) и Иван Якимушкин (+45,1).
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Мужчины, масс-старт 70 км. Итоговое положение:
- 1. Александр Большунов — 2:37.17,1.
- 2. Егор Митрошин — отставание 44,2.
- 3. Иван Якимушкин +45,1.
- 4. Виктор Семёнов +45,5.
- 5. Владимир Фролов +46,1.
- 6. Дмитрий Кондрашов +46,8.
- 7. Сергей Волков +48,1.
- 8. Сергей Игнатов +48,4.