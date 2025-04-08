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    Еремин: Лишь бы Демину не навредило излишнее внимание

    Прочие Баскетбол НБА
    Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Станислав Еремин высказался о перспективах россиянина Егора Демина.

    Егор Демин
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    Егор Демин

    «Слежу за ним заочно, наводил о нем справки. Не могу сказать, стоит ли ему уже сейчас пробовать свои силы в НБА или еще год поиграть на текущем уровне. Отмечу только одно — лишь бы ему не навредило излишнее внимание. Таким молодым и талантливым ребятам подобное давление порой мешает выйти на ожидаемый уровень», — цитирует Еремина «ВсеПроСпорт».

    В настоящее время разыгрывающий играет в студенческой лиге NCAA за клуб университета Бригама Янга (BYU).

    Всего 19-летний баскетболист сыграл в этом сезоне 33 матча, набрал в среднем за игру 10,6 очка, сделал 5,5 ассиста и 3,9 подбора

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