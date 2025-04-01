Губерниев: Большунов — по-прежнему сильнейший лыжник России

Спортивный комментатороценил перспективы возвращения российских лыжников на международные старты в ближайшее время.

«Большунов — молодец! Он лидер российских лыжных гонок, он и должен побеждать. Большунов — по-прежнему сильнейший лыжник России, флагман нашего спорта.

Что касается Клебо, то он ничего не опасается, потому что пока мы никуда не возвращаемся. Есть ощущение, что если наши лыжники поедут на Олимпийские игры 2026 года, то не факт, что туда поедет Большунов. Не так ли? Поэтому Клебо точно не думает об этом. А вот мы об этом думать должны, потому что Клебо выступает, а мы — нет», — сказал Губерниев изданию «ВсеПроСпорт».

Россияне отстранены от международных соревнований с 2022 года. Сегодня, 1 апреля, Большунов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России в Кировске.