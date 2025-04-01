ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА
    Все новости спорта

    Губерниев: Большунов — по-прежнему сильнейший лыжник России

    Прочие ЛыжиМилан-2026 Милан-2026
    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил перспективы возвращения российских лыжников на международные старты в ближайшее время.

    Александр Большунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Большунов

    «Большунов — молодец! Он лидер российских лыжных гонок, он и должен побеждать. Большунов — по-прежнему сильнейший лыжник России, флагман нашего спорта.

    Что касается Клебо, то он ничего не опасается, потому что пока мы никуда не возвращаемся. Есть ощущение, что если наши лыжники поедут на Олимпийские игры 2026 года, то не факт, что туда поедет Большунов. Не так ли? Поэтому Клебо точно не думает об этом. А вот мы об этом думать должны, потому что Клебо выступает, а мы — нет», — сказал Губерниев изданию «ВсеПроСпорт».

  • Большунов выиграл спринт в финале КР
  • Читайте по теме

    • Россияне отстранены от международных соревнований с 2022 года. Сегодня, 1 апреля, Большунов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России в Кировске.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» выиграет и второй матч у «Реал Сосьедада»?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли ЦСКА сравнять счет в серии?
  • ЦСКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 4.05
    •
  • Сдержит ли «Фулхэм» «Арсенал»?
  • «Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Дюнкерк — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  3.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному