«Лейкерс» выиграл у «Мемфиса», «Бостон» был сильнее «Сан-Антонио»

«Орландо» на своем паркете был сильнее «Сакраменто» со счетом 121:91.
В составе победителей лучшим с 24 очками был форвард Паоло Банкеро. У «Кингз» самым результативным стал защитник Демар Дерозан (21).
«Орландо» с 36 победами в 75 матчах идет седьмым на «Востоке», «Сакраменто» с 36 победами в 74 играх — на девятой строчке «Запада».
Таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.
«Лейкерс» в гостях обыграл «Мемфис» — 134:127.
В составе победителей всего очков набрали Остин Ривз (31), Лука Дончич (29) и Леброн Джеймс (25).
У хозяев лучшим Десмонд Бейн (29).
«Сан-Антонио» дома уступил «Бостону» — 111:121.
«Лейкерс» на 4-м месте в Западной конференции. У «Мемфиса» идет пятым. «Бостон» — второй на «Востоке», «Сан-Антонио» — 13-й на «Западе».
Результаты игрового дня НБА 30 марта:
- «Орландо Мэджик» — «Сакраменто Кингз» — 121:91;
- «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 112:115;
- «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 95:118;
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Бостон Селтикс» — 111:121;
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 121:111;
- «Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:134;
- «Чикаго Буллз» — «Даллас Маверикс» — 119:120.