«Лейкерс» выиграл у «Мемфиса», «Бостон» был сильнее «Сан-Антонио»

За океаном завершились 7 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Орландо» на своем паркете был сильнее «Сакраменто» со счетом 121:91.

В составе победителей лучшим с 24 очками был форвард Паоло Банкеро. У «Кингз» самым результативным стал защитник Демар Дерозан (21).

«Орландо» с 36 победами в 75 матчах идет седьмым на «Востоке», «Сакраменто» с 36 победами в 74 играх — на девятой строчке «Запада».

Таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.

«Лейкерс» в гостях обыграл «Мемфис» — 134:127.

В составе победителей всего очков набрали Остин Ривз (31), Лука Дончич (29) и Леброн Джеймс (25).

У хозяев лучшим Десмонд Бейн (29).

«Сан-Антонио» дома уступил «Бостону» — 111:121.

«Лейкерс» на 4-м месте в Западной конференции. У «Мемфиса» идет пятым. «Бостон» — второй на «Востоке», «Сан-Антонио» — 13-й на «Западе».