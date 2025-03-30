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    «Лейкерс» выиграл у «Мемфиса», «Бостон» был сильнее «Сан-Антонио»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НБА 30 марта

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    Лука Дончич и Леброн Джеймс
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    Лука Дончич и Леброн Джеймс
    За океаном завершились 7 матчей регулярного чемпионата НБА.

    «Орландо» на своем паркете был сильнее «Сакраменто» со счетом 121:91.

    В составе победителей лучшим с 24 очками был форвард Паоло Банкеро. У «Кингз» самым результативным стал защитник Демар Дерозан (21).

    «Орландо» с 36 победами в 75 матчах идет седьмым на «Востоке», «Сакраменто» с 36 победами в 74 играх — на девятой строчке «Запада».

    Таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.

    «Лейкерс» в гостях обыграл «Мемфис» — 134:127.

    В составе победителей всего очков набрали Остин Ривз (31), Лука Дончич (29) и Леброн Джеймс (25).

    У хозяев лучшим Десмонд Бейн (29).

    «Сан-Антонио» дома уступил «Бостону» — 111:121.

    «Лейкерс» на 4-м месте в Западной конференции. У «Мемфиса» идет пятым. «Бостон» — второй на «Востоке», «Сан-Антонио» — 13-й на «Западе».

    Результаты игрового дня НБА 30 марта:
    • «Орландо Мэджик» — «Сакраменто Кингз» — 121:91;
    • «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 112:115;
    • «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 95:118;
    • «Сан-Антонио Спёрс» — «Бостон Селтикс» — 111:121;
    • «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 121:111;
    • «Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:134;
    • «Чикаго Буллз» — «Даллас Маверикс» — 119:120.

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