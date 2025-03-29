НБА. «Денвер» победил «Юту», «Клипперс» выиграли у «Бруклина»

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 14 подборов и шести передач.
«Клипперс» на выезде выиграли у «Бруклина» — 132:100.
Форвард Кавай Леонард набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.
«Милуоки» на своем паркете потерпел поражение от «Нью-Йорка» — 107:116.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 30 очков.
Все результаты игрового дня НБА 29 марта
«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 133:122
«Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:132
«Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:97
«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 124:109
«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 107:116
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 95:111
«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 129:93