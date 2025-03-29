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    НБА. «Денвер» победил «Юту», «Клипперс» выиграли у «Бруклина»

    Прочие Баскетбол НБА
    В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер» победил «Юту» со счетом 129:93.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 14 подборов и шести передач.

    «Клипперс» на выезде выиграли у «Бруклина» — 132:100.

    Форвард Кавай Леонард набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.

    «Милуоки» на своем паркете потерпел поражение от «Нью-Йорка» — 107:116.

    Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 30 очков.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 29 марта

    «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 133:122

    «Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:132

    «Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:97

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 124:109

    «Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 107:116

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 95:111

    «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 129:93

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