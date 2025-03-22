НБА. «Клипперс» дома победили «Мемфис», «Даллас» переиграл «Детройт»

дома победилив матче регулярного чемпионата НБА — 128:108. «Гриззлис» потерпели третье поражение кряду.

Разыгрывающий защитник Джеймс Харден набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Клипперс» с результатом 40-30 идут на 7-м месте в Западной конференции. «Мемфис» занимает 5-ю строчку — 43-28.

«Даллас» переиграл «Детройт» — 123:117. «Маверикс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Даллас» с результатом 34-37 идет на 10-м месте в Западной конференции. «Детройт» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции — 39-32.

Прогнозы и ставки на НБА

Результаты игрового дня НБА 22 марта

«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 105:120

«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 98:102

«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 134:93

«Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс» — 141:106

«Сан-Антонио Спёрс» — «Филадельфис Сиксерс» — 128:120

«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 123:117

«Юта Джаз» — «Бостон Селтикс» — 99:121

«Финикс Санз» — «Кливленд Кавальерс» — 123:112

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 128:109

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:108