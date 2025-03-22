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    НБА. «Клипперс» дома победили «Мемфис», «Даллас» переиграл «Детройт»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лос-Анджелес Клипперс» дома победили «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:108. «Гриззлис» потерпели третье поражение кряду.

    Джеймс Харден
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    Джеймс Харден

    Разыгрывающий защитник Джеймс Харден набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    «Клипперс» с результатом 40-30 идут на 7-м месте в Западной конференции. «Мемфис» занимает 5-ю строчку — 43-28.

    «Даллас» переиграл «Детройт» — 123:117. «Маверикс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

    Разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    «Даллас» с результатом 34-37 идет на 10-м месте в Западной конференции. «Детройт» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции — 39-32.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Результаты игрового дня НБА 22 марта

    «Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 105:120

    «Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 98:102

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 134:93

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс» — 141:106

    «Сан-Антонио Спёрс» — «Филадельфис Сиксерс» — 128:120

    «Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 123:117

    «Юта Джаз» — «Бостон Селтикс» — 99:121

    «Финикс Санз» — «Кливленд Кавальерс» — 123:112

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 128:109

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:108

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