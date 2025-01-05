Клебо стал победителем «Тур де Ски» — 2024/2025

Победителем лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 стал знаменитый норвежец

В финальном масс-старте в гору пятикратный олимпийский чемпион стал только 18-м, но этого ему хватило для победы в общем зачете.

Для 28-летнего норвежца это уже четвертый титул в карьере на «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины. Итоги: 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3:34.17,0.

2. Мика Фермойлен (Австрия) — отставание 1.23;

3. Уго Лапалус (Франция) +1.43;

4. Федерико Пеллегрино (Италия) +2.13;

5. Ховард Мосеби +2.27.