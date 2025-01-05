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    Клебо стал победителем «Тур де Ски» — 2024/2025

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    Победителем лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 стал знаменитый норвежец Йоханнес Клебо.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    В финальном масс-старте в гору пятикратный олимпийский чемпион стал только 18-м, но этого ему хватило для победы в общем зачете.

    Для 28-летнего норвежца это уже четвертый титул в карьере на «Тур де Ски».

    Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины. Итоги:
    • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3:34.17,0.
    • 2. Мика Фермойлен (Австрия) — отставание 1.23;
    • 3. Уго Лапалус (Франция) +1.43;
    • 4. Федерико Пеллегрино (Италия) +2.13;
    • 5. Ховард Мосеби +2.27.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, 7-й этап. Масс-старт 10 км свободным стилем. Мужчины:
    • 1. Симен Крюгер (Норвегия) — 32.39,6.
    • 2. Мика Фермойлен (Австрия) — отставание 7,8.
    • 3. Фридрих Мох (Германия) +10,7.
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