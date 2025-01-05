Клебо стал победителем «Тур де Ски» — 2024/2025

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
В финальном масс-старте в гору пятикратный олимпийский чемпион стал только 18-м, но этого ему хватило для победы в общем зачете.
Для 28-летнего норвежца это уже четвертый титул в карьере на «Тур де Ски».
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины. Итоги:
- 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3:34.17,0.
- 2. Мика Фермойлен (Австрия) — отставание 1.23;
- 3. Уго Лапалус (Франция) +1.43;
- 4. Федерико Пеллегрино (Италия) +2.13;
- 5. Ховард Мосеби +2.27.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, 7-й этап. Масс-старт 10 км свободным стилем. Мужчины:
- 1. Симен Крюгер (Норвегия) — 32.39,6.
- 2. Мика Фермойлен (Австрия) — отставание 7,8.
- 3. Фридрих Мох (Германия) +10,7.