НБА. «Голден Стэйт» победили «Филадельфию», «Оклахома» одолела «Клипперс»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записав в актив дабл-дабл: 30 очков, шесть подборов и 10 передач.
«Оклахома-Сити Тандер» на своем паркете встречалась с «Лос-Анджелес Клипперс». Гости уступили со счетом 98:116.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. Баскетболист записал в актив 29 очков, три подбора и восемь передач.
«Оклахома» не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд.
Результаты игрового дня регулярного чемпионата НБА 3 января
«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 115:128
«Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс» — 115:118
«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 110:113
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:98
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Филадельфия Сиксерс» — 139:105
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:106