НБА. «Голден Стэйт» победили «Филадельфию», «Оклахома» одолела «Клипперс»

В матче регулярного чемпионата НБАпринимали. Хозяева победили со счетом 139:105.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записав в актив дабл-дабл: 30 очков, шесть подборов и 10 передач.

«Оклахома-Сити Тандер» на своем паркете встречалась с «Лос-Анджелес Клипперс». Гости уступили со счетом 98:116.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. Баскетболист записал в актив 29 очков, три подбора и восемь передач.

«Оклахома» не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд.

Прогнозы и ставки на НБА

Результаты игрового дня регулярного чемпионата НБА 3 января

«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 115:128

«Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс» — 115:118

«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 110:113

«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:98

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Филадельфия Сиксерс» — 139:105

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:106