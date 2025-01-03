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    НБА. «Голден Стэйт» победили «Филадельфию», «Оклахома» одолела «Клипперс»

    Прочие Баскетбол НБА
    В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимали «Филадельфию Сиксерс». Хозяева победили со счетом 139:105.

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записав в актив дабл-дабл: 30 очков, шесть подборов и 10 передач.

    «Оклахома-Сити Тандер» на своем паркете встречалась с «Лос-Анджелес Клипперс». Гости уступили со счетом 98:116.

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. Баскетболист записал в актив 29 очков, три подбора и восемь передач.

    «Оклахома» не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Результаты игрового дня регулярного чемпионата НБА 3 января

    «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 115:128

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс» — 115:118

    «Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 110:113

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:98

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Филадельфия Сиксерс» — 139:105

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:106

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