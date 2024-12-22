«Локомотив-Кубань» победил ЦСКА, «Зенит» был сильнее «Уралмаша»

Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань») Фото: globallookpress.com
«Локомотив-Кубань» дома в напряженном матче обыграл ЦСКА счетом 69:65 (13:26; 20:9; 10:15; 26:15).
Лучшим у хозяев был Антониус Кливленд (18 очков + 7 подборов). У Кирилла Елотонцева (14 очков + 9 подборов)
У армейцев самым результативным стал Мело Тримбл (15 очков + 4 подбора). По 10 очков набрали Амат М'Бай и Каспер Уэйр.
Санкт-петербургский «Зенит» был сильнее «Уралмаша» — 89:79 (23:22, 16:18, 24:16, 26:23)
Самым результативным у победителей стал форвард Омари Спеллмен, набравший 18 очков и сделавший пять подборов.
У гостей лучшим был Джонни О'Брайант (22 очка).
ЦСКА и «Зенит» лидируют в таблице Единой лиги с 18 победами в 21 матчах. «Локомотив-Кубань» на четвертой позиции с 16 победами. «Уралмаш» — шестой.