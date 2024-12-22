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    «Локомотив-Кубань» победил ЦСКА, «Зенит» был сильнее «Уралмаша»

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Завершились два матча Единой лиги ВТБ с участием лидеров чемпионата.

    Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»)
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    Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»)

    «Локомотив-Кубань» дома в напряженном матче обыграл ЦСКА счетом 69:65 (13:26; 20:9; 10:15; 26:15).

    Лучшим у хозяев был Антониус Кливленд (18 очков + 7 подборов). У Кирилла Елотонцева (14 очков + 9 подборов)

    У армейцев самым результативным стал Мело Тримбл (15 очков + 4 подбора). По 10 очков набрали Амат М'Бай и Каспер Уэйр.

    Санкт-петербургский «Зенит» был сильнее «Уралмаша» — 89:79 (23:22, 16:18, 24:16, 26:23)

    Самым результативным у победителей стал форвард Омари Спеллмен, набравший 18 очков и сделавший пять подборов.

    У гостей лучшим был Джонни О'Брайант (22 очка).

    ЦСКА и «Зенит» лидируют в таблице Единой лиги с 18 победами в 21 матчах. «Локомотив-Кубань» на четвертой позиции с 16 победами. «Уралмаш» — шестой.

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