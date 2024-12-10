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    НБА. «Нью-Йорк» обыграл «Торонто»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Нью-Йорк» в гостях одолел «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:108.

    НБА
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    НБА

    Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Рэпторс» Ар Джей Барретт, набравший 30 очков.

    Кроме того, дабл-даблы оформили центровой «Торонто» Якоб Пелтль (10 очков, 12 подборов) и центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс (24 очка, 15 подборов).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Первое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции в данный момент занимает «Кливленд Кавальерс», на счету которого 21 победа и четыре поражения. На Западе лидером является «Оклахома-Сити Тандер». В активе этого клуба 18 побед и пять поражений.

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