НБА. «Нью-Йорк» обыграл «Торонто»

в гостях одолелв матче регулярного чемпионата НБА — 112:108.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Рэпторс» Ар Джей Барретт, набравший 30 очков.

Кроме того, дабл-даблы оформили центровой «Торонто» Якоб Пелтль (10 очков, 12 подборов) и центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс (24 очка, 15 подборов).

Прогнозы и ставки на НБА

Первое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции в данный момент занимает «Кливленд Кавальерс», на счету которого 21 победа и четыре поражения. На Западе лидером является «Оклахома-Сити Тандер». В активе этого клуба 18 побед и пять поражений.