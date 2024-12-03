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    НБА. «Лейкерс» уступил «Миннесоте», «Бостон» победил «Майами»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Миннесота» дома выиграла у «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА с разгромным счетом 109:80.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Лейкерс» Д'Анджело Расселл, набравший 20 очков. Легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал всего 10 очков.

    «Миннесота» одержала 10-ю победу и занимает 11-е место в Западной конференции, «Лейкерс» потерпели 9-е поражение и идут 8-ми.

    «Бостон» обыграл «Майами» — 108:89. Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 29 очков.

    «Бостон» одержал 17-ю победу и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Майами» потерпел 10-е поражение и идет 7-м.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 3 декабря

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 109:80

    «Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс» — 128:102

    «Атланта Хоукс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:112

    «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 108:89

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