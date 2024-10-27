НБА. «Сан-Антонио» взял верх над «Хьюстоном», «Бостон» одолел «Детройт» и другие матчи

Самым результативным игроком встречи стал Виктор Вембаньяма, набравший 29 очков.
«Сан-Антонио» с результатом 1-1 занимает 10-е место в Западной конференции, а «Рокетс» — 11-е (1-2).
«Бостон» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 37 очков, став самым результативным игроком встречи.
В других матчах «Кливленд» выиграл у «Вашингтона» (135:116), «Майами» победил «Шарлотт» (114:106), «Мемфис» обыграл «Орландо» (124:111), «Миннесота» одержала победу над «Торонто» (112:101), «Чикаго» дома проиграл «Оклахоме» (95:114).
Все результаты игрового дня НБА 27 октября
«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:109
«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 106:114
«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 116:135
«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 118:124
«Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 95:114
«Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик» — 124:111
«Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс» — 112:101
«Сан-Антонио Сперс» — «Хьюстон Рокетс» — 109:106
«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 114:102
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 131:127