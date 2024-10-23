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    Фуркад планирует занять пост главы оргкомитета Олимпиады-2030

    Прочие Альпы-2030 Биатлон
    Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону 36-летний Мартен Фуркад собирается побороться за пост руководителя организационного комитета зимней Олимпиады 2030 года. Игры состоятся во Французских Альпах.

    Мартен Фуркад
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    Мартен Фуркад

    «Каждый день люди говорят мне: Мартен, когда мы снова переживем то, что пережили в Париже-2024? Этот энтузиазм, который создал Париж-2024, является настоящим активом для Альп-2030. Это будет непросто, но я еду туда с большим энтузиазмом, потому что убежден, что у нас есть средства для достижения успеха в волшебных Играх», — сказал Фуркад L’Equipe.

    Фуркад завершил карьеру в марте 2020 года.

    Напомним, ближайшая зимняя Олимпиада состоится в 2026 году в Италии. В 2022 году зимние Игры принял Пекин.

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