Коровашков объяснил причину неудачного выступления на ОИ

Российский гребецпрокомментировал свою неудачу в каноэ-двойках на Олимпиаде в Париже, где он в паре с Захаром Петровым стал лишь четвертым, хотя был одним из главных фаворитов на этой дистанции.

«Четвертые? Полный ***! Может, фотофиниш посмотрят там? Обидно. Ветер правый, а мы оба слева гребем. Нам очень тяжело было рулиться. Под конец лодка уходила вправо.

Именно тот факт, что мы гребем с одной стороны, в итоге и сработал. В полуфинале ветра не было — первое время», — сказал Коровашков «СЭ».

Первое место занял дуэт из Китая Лю Хао и Дзи Боуэн (1.39,48). Вторыми стали итальянцы Габриэле Касадеи и Карло Таккини (1.41,08). Бронза у испанцев Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.41,18).