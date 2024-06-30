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    Расселл: Невероятно! Я очень горд вернуться на вершину подиума

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    Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал в гонке Гран-при Австрии.

    Джордж Расселл
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    Джордж Расселл

    «Невероятно! Борьба вначале за третье место была тяжёлой. Я видел, как жёстко боролись Норрис и Ферстаппен, знаю, Ландо хотел победить. Честно, я не мог поверить, что мы смогли какое-то время держаться позади них. А потом такая возможность.

    Это отличный подарок для всех, кто трудился ради команды. И лучшее её впереди. Не секрет, что „Ред Булл“ и „Макларен“ всё ещё впереди, но в последних гонках мы стабильно были третьими. И именно поэтому мы оказались впереди, подобное случается с лидерами. Я очень горд вернуться на вершину подиума», — сказал Расселл сразу после гонки.

    С результатами гран-при Австрии можете ознакомиться по этой ссылке.

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