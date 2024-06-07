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    «Пари НН» покинуло восемь игроков

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    Официальный сайт баскетбольного «Пари НН» сообщил о расставании с восемью игроками.

    Иван Стребков
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    Иван Стребков

    «Сегодня хотим отдельно поблагодарить игроков, чьи контракты в "Пари НН" подходят к концу. Кто-то из них был совсем недолго в команде, кто-то с нами давно — тем не менее, спасибо каждому за самоотдачу на паркете и вклад в команду!

    От всей души желаем парням удачи на дальнейшем пути. Хотя, возможно, с кем-то из них мы еще встретимся в ближайшем будущем», — говорится в заявлении нижегородцев.

    В их число вошли Кендалл Смит, Кейси Шепард, Антон Понкрашов, Владимир Ивлев, Алекса Новакович, Иван Стребков, Ефим Воронцов и Филипп Гафуров.

    Нынешний сезон нижегородский клуб завершил на шестой строчке в группе «Б», не сумев пробиться в плей-офф.

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