«Пари НН» покинуло восемь игроков

Официальный сайт баскетбольногосообщил о расставании с восемью игроками.

«Сегодня хотим отдельно поблагодарить игроков, чьи контракты в "Пари НН" подходят к концу. Кто-то из них был совсем недолго в команде, кто-то с нами давно — тем не менее, спасибо каждому за самоотдачу на паркете и вклад в команду!

От всей души желаем парням удачи на дальнейшем пути. Хотя, возможно, с кем-то из них мы еще встретимся в ближайшем будущем», — говорится в заявлении нижегородцев.

В их число вошли Кендалл Смит, Кейси Шепард, Антон Понкрашов, Владимир Ивлев, Алекса Новакович, Иван Стребков, Ефим Воронцов и Филипп Гафуров.

Нынешний сезон нижегородский клуб завершил на шестой строчке в группе «Б», не сумев пробиться в плей-офф.