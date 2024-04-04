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    НБА. «Лейкерс» победили «Вашингтон», «Портленд» обыграл «Шарлотт», «Финикс» — «Кливленд»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Вашингтон» на своем паркете проиграл «ЛА Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:125.

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Команда из Лос-Анджелеса одержала третью победу подряд. Форвард Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 35 очков и 18 подборов.

    В другой встрече «Портленд» на выезде выиграл у «Шарлотт» — 89:86. Центровой «Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон оформил дабл-дабл: 24 очка и 15 подборов.

    «Финикс» на своем паркете переиграл «Кливленд» — 122:101. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, набравший 40 очков.

    «Финикс» идет на 7-м месте в Западной конференции. «Кливленд» занимает 3-ю строчку в Восточной конференции.

    Все прогнозы на НБА

    Результаты игрового дня НБА:

    «Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:125

    «Шарлотт Хорнетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 86:89

    «Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс» — 115:111

    «Атланта Хоукс» — «Детройт Пистонс» — 121:113

    «Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 113:106

    «Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз» — 101:111

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 108:117

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс» — 133:85

    «Финикс Санз» — «Кливленд Кавальерс» — 122:101

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