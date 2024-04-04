НБА. «Лейкерс» победили «Вашингтон», «Портленд» обыграл «Шарлотт», «Финикс» — «Кливленд»

Команда из Лос-Анджелеса одержала третью победу подряд. Форвард Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 35 очков и 18 подборов.
В другой встрече «Портленд» на выезде выиграл у «Шарлотт» — 89:86. Центровой «Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон оформил дабл-дабл: 24 очка и 15 подборов.
«Финикс» на своем паркете переиграл «Кливленд» — 122:101. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, набравший 40 очков.
«Финикс» идет на 7-м месте в Западной конференции. «Кливленд» занимает 3-ю строчку в Восточной конференции.
Результаты игрового дня НБА:
«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:125
«Шарлотт Хорнетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 86:89
«Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс» — 115:111
«Атланта Хоукс» — «Детройт Пистонс» — 121:113
«Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 113:106
«Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз» — 101:111
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 108:117
«Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс» — 133:85
«Финикс Санз» — «Кливленд Кавальерс» — 122:101