НБА. «Лейкерс» выиграли у «Сан-Антонио», «Миннесота» уступила «Милуоки»

24 февраля прошел матч НБА между. Хозяева победили со счётом 123:118.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, записавший в свой актив 30 очков, семь подборов и девять результативных передач.

В другой встрече лидер Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» уступила на своём паркете «Милуоки Бакс» со счётом 107:112.

Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), оформивший дабл-дабл — на его счету 33 набранных очка и 13 подборов.

Для «Бакс» победа стала первой после двух проигранных матчей кряду.

Все прогнозы на НБА

Результаты игрового дня:

«Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 121:123.

«Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 104:97.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Вашингтон Уизардс» — 147:106.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит» — 95:106.

«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 114:110.

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:101.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 112:127.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Милуоки Бакс» — 107:112.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Шарлотт Хорнетс» — 97:84.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 123:118.