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    НБА. «Лейкерс» выиграли у «Сан-Антонио», «Миннесота» уступила «Милуоки»

    Прочие Баскетбол НБА
    24 февраля прошел матч НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева победили со счётом 123:118.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, записавший в свой актив 30 очков, семь подборов и девять результативных передач.

    В другой встрече лидер Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» уступила на своём паркете «Милуоки Бакс» со счётом 107:112.

    Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), оформивший дабл-дабл — на его счету 33 набранных очка и 13 подборов.

    Для «Бакс» победа стала первой после двух проигранных матчей кряду.

    Все прогнозы на НБА

    Результаты игрового дня:

    «Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 121:123.
    «Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 104:97.
    «Оклахома-Сити Тандер» — «Вашингтон Уизардс» — 147:106.
    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит» — 95:106.
    «Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 114:110.
    «Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:101.
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 112:127.
    «Миннесота Тимбервулвз» — «Милуоки Бакс» — 107:112.
    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Шарлотт Хорнетс» — 97:84.
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 123:118.

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