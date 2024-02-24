НБА. «Лейкерс» выиграли у «Сан-Антонио», «Миннесота» уступила «Милуоки»

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, записавший в свой актив 30 очков, семь подборов и девять результативных передач.
В другой встрече лидер Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» уступила на своём паркете «Милуоки Бакс» со счётом 107:112.
Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), оформивший дабл-дабл — на его счету 33 набранных очка и 13 подборов.
Для «Бакс» победа стала первой после двух проигранных матчей кряду.
Результаты игрового дня:
«Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 121:123.
«Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 104:97.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Вашингтон Уизардс» — 147:106.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит» — 95:106.
«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 114:110.
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:101.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 112:127.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Милуоки Бакс» — 107:112.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Шарлотт Хорнетс» — 97:84.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 123:118.