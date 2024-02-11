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    Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты игр 22-го тура

    Прочие Волейбол
    Сегодня, 11 февраля, завершился 22-й тур Суперлиги по волейболу среди мужчин.

    «Зенит-Казань» продолжает лидировать в чемпионате
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    «Зенит-Казань» продолжает лидировать в чемпионате

    Волейбол. Чемпионат России, 22-й тур. Мужчины. Результаты:
    • «Югра-Самотлор» — «Кузбасс» — 1:3 (13:25, 25:23, 22:25, 20:25).
    • «Нефтяник» — «Урал» — 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:22).
    • «Шахтёр» — «Зенит-СПб» — 3:1 (24:26, 27:25, 25:18, 27:25).
    • «Динамо Москва» — «Динамо-ЛО» — 3:2 (25:21, 23:25, 25:19, 21:25, 15:9).
    • «Факел» — «Зенит-Казань» — 0:3 (21:25, 22:25, 22:25).
    • «Нова» — «АСК» — 3:2 (25:20, 21:25, 21:25, 25:18, 15:12).
    • «Газпром-Югра» — «Енисей» — 3:2 (25:23, 18:25, 25:20, 17:25, 15:11).
    • «Белогорье» — «Локомотив Новосибирск» — 3:2 (25:23, 16:25, 27:25, 23:25, 15:12).

    Турнирное положение после 22-х туров можно посмотреть здесь.

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