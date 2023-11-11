«Зенит-Казань», «Локомотив», «Зенит-Санкт-Петербург», «Динамо» вышли в полуфинал Кубка России

Завершились четыре встречи 1/4 финала Кубка России по волейболу.

В первом матче «Локомотив» Новосибирск обыграл «Белогорье» со счетом 3:1 (27:25, 25:22, 19:25, 25:21) во втором матче и пробился в полуфинал.

В параллельной игре петербургский «Зенит» был сильнее «Факела» — 3:0 (25:20, 25:22, 32:30) и тоже стал участником полуфинала.

Чуть позже завершились еще две встречи.

Казанский «Зенит» одолел красноярский «Енисей» с результатом 3:1 (25:17, 28:26, 24:26, 25:17)

Московское «Динамо» обыграло кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:0 (25:12, 25:19, 25:23).

Напомним, что победитель определился по сумме трех матчей, но все фавориты победили в двух играх и пробились в полуфинал Кубка России.