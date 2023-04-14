Хэ Ин Ли выиграла произвольную программу на ЧМ в Токио

Победительницей стала Хэ Ин Ли из Южной Кореи, набравшая 148,57 балла.
Второе место заняла японка Каори Сакамото (145,75), а тройку замкнула еще одна представительница Южной Кореи Ким Йе Лим (143,59).
Командный чемпионат мира. Токио (Япония) Женщины. Произвольная программа
- 1. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 148,57
- 2. Каори Сакамото (Япония) — 145,75
- 3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 143,59
- 4. Изабо Левито (США) — 142,65
- 5. Маи Михара (Япония) — 131,21
- 6. Эмбер Гленн (США) — 128,46
- 7. Леа Серна (Франция) — 117,54
- 8. Лара Наки Гутманн (Италия) — 116,83
- 9. Маделин Скизас (Канада) — 115,12
- 10. Лорин Шильд (Франция) — 114,28
- 11. Анна Пеццетта (Италия) — 106,30
- 12. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 94,44
На данный момент в общем зачете лидирует сборная США с показателем в 90 набранных баллов.