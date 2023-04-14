ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Севилья»Вырвали ничью из пасти победы. Два автогола лишили «МЮ» успеха в матче с «Севильей»
    Все новости спорта

    Хэ Ин Ли выиграла произвольную программу на ЧМ в Токио

    Прочие Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию-2023 Чемпионат мира по фигурному катанию
    В Токио проходит чемпионат мира по фигурному катанию. 14 апреля была проведена произвольная программа среди женщина.

    Хэ Ин Ли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хэ Ин Ли

    Победительницей стала Хэ Ин Ли из Южной Кореи, набравшая 148,57 балла.

    Второе место заняла японка Каори Сакамото (145,75), а тройку замкнула еще одна представительница Южной Кореи Ким Йе Лим (143,59).

    Командный чемпионат мира. Токио (Япония) Женщины. Произвольная программа
    • 1. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 148,57
    • 2. Каори Сакамото (Япония) — 145,75
    • 3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 143,59
    • 4. Изабо Левито (США) — 142,65
    • 5. Маи Михара (Япония) — 131,21
    • 6. Эмбер Гленн (США) — 128,46
    • 7. Леа Серна (Франция) — 117,54
    • 8. Лара Наки Гутманн (Италия) — 116,83
    • 9. Маделин Скизас (Канада) — 115,12
    • 10. Лорин Шильд (Франция) — 114,28
    • 11. Анна Пеццетта (Италия) — 106,30
    • 12. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 94,44

    На данный момент в общем зачете лидирует сборная США с показателем в 90 набранных баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет битву за жизнь в Бундеслиге?
  • «Шальке» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Лацио» укрепит свое турнирное положение в Серии А
  • «Специя» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Потеряет ли «Лион» седьмое место?
  • «Тулуза» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тулуза — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному